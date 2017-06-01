Ролан Гаррос. Марта Костюк проиграла Иге Свёнтек: обзор матча четвертого круга (видео)

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Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) потерпела поражение от действующей чемпионки турнира, представительницы Польши Иги Свёнтек (№9 WTA). Поединок продолжался 1 час 32 минуты и завершился в пользу польки со счетом

Марта Костюк впервые в карьере играла в 1/8 финала на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.





В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходили матчи четвертого круга.Украинская теннисистка(№81 WTA) потерпела поражение от действующей чемпионки турнира, представительницы Польши(№9 WTA). Поединок продолжался 1 час 32 минуты и завершился в пользу польки со счетом 6:3, 6:4 Марта Костюк впервые в карьере играла в 1/8 финала на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.