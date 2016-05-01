Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль победил Янника Синнера: обзор матча четвертого круга (видео)

Сегодня, 08:32 0 | Теннис / Видео





Действующий чемпион турнира, испанский теннисист Рафаэль Надаль (№3 ATP) победил в трех сетах итальянца Янника Синнера (№19 ATP) со счетом

Рафаэль Надаль в 14-й раз в карьере будет играть в 1/4 финала на «Ролан Гаррос».





В Париже на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходили матчи четвертого круга.Действующий чемпион турнира, испанский теннисист(№3 ATP) победил в трех сетах итальянца(№19 ATP) со счетом 7:5, 6:3, 6:0 . Поединок продолжался 2 часа 17 минут.Рафаэль Надаль в 14-й раз в карьере будет играть в 1/4 финала на «Ролан Гаррос».