Ролан Гаррос-2021. Марта Костюк проиграла Иге Свёнтек в 1/8 финала

Сегодня, 08:15 0 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.



18-летняя украинка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 81-е место, уступила действующей чемпионке турнира, девятой ракетке мира 20-летней польке Игё Свёнтек. Поединок продолжался 1 час 32 минуты и завершился в пользу польки со счетом 6:3, 6:4.



Костюк взяла две подаче соперницы и упустила четыре своих. Марта выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки, а Ига один раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче.



В четвертьфинале соперницей Свёнтек будет представительниц а Греции Мария Саккари, которая выбила из борьбы американку Софью Кенин (4) –



Отметим, что Марта Костюк впервые в карьере играла в 1/8 финала в одиночном разряде на турнире «Большого шлема».



Костюк последняя из украинок покидает «Ролан Гаррос». Напомним, Элина Свитолина выбыла в третьем круге, проиграв чешке Барборе Крейчиковой (3:6, 2:6), Ангелина Калинина завершила выступление во втором круге, проиграв американке Даниэль Коллинз (0:6, 2:6). Не смогли преодолеть барьер первого круга Катерина Козлова, проигравшая австралийке Айле Томлянович (2:6, 4:6) и Катарина Завацкая, уступившая гречанке Марии Саккари (4:6, 1:6).



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд €34,367,215 Одиночный разряд. 128 участниц.

Женщины. Четвертый круг.

Марта Костюк (Украина) – Ига Свёнтек (Польша, 8) – 6:3, 6:4 В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.18-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 81-е место, уступила действующей чемпионке турнира, девятой ракетке мира 20-летней польке. Поединок продолжался 1 час 32 минуты и завершился в пользу польки со счетом 6:3, 6:4.Костюк взяла две подаче соперницы и упустила четыре своих. Марта выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки, а Ига один раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче.В четвертьфинале соперницей Свёнтек будет представительниц а Греции, которая выбила из борьбы американку(4) – 6:1, 6:3 Отметим, что Марта Костюк впервые в карьере играла в 1/8 финала в одиночном разряде на турнире «Большого шлема».Костюк последняя из украинок покидает «Ролан Гаррос». Напомним, Элина Свитолина выбыла в третьем круге, проиграв чешке Барборе Крейчиковой (3:6, 2:6), Ангелина Калинина завершила выступление во втором круге, проиграв американке Даниэль Коллинз (0:6, 2:6). Не смогли преодолеть барьер первого круга Катерина Козлова, проигравшая австралийке Айле Томлянович (2:6, 4:6) и Катарина Завацкая, уступившая гречанке Марии Саккари (4:6, 1:6).Марта Костюк (Украина) – Ига Свёнтек (Польша, 8) – 6:3, 6:4