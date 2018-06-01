Ролан Гаррос-2021. Надаль в трех сетах обыграл Синнера и вышел в 1/4 финала

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд €34,367,215 Одиночный разряд. 128 участников

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.Действующий чемпион турнира, третья ракетка мира 35-летний испанец Рафаэль Надаль одержал победу над 19-летним итальянцес Янником Синнером, занимающим в рейтинге ATP 19-е место, со счетом 7:5, 6:3, 6:0.Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. За это время Надаль выиграл девять геймов на приеме и проиграл четыре на своей подаче. Рафаэль выполнил четыре эйса и совершил семь двойных ошибок, а Синнер ни разу не подал навылет и четыре раза ошибся при подаче.За выход в полуфинал турнира Надаль сразится с Диего Шварцманом (10) из Аргентины, который был сильнее немца Яна0Леннарда Штруффа - 7:6(9), 6:4, 7:5.Рафаэль Надаль (Испания, 3) - Янник Синнер (Италия, 18) – 7:5, 6:3, 6:0Диего Шварцман (Аргентина, 10) – Ян-Леннерд Штруфф (Германия) – 7:6(9), 6:4, 7:5