Ролан Гаррос. Мария Саккари нанесла поражение Софье Кенин: обзор матча четвертого круга (видео)

Вчера, 20:21 69 | Теннис / Видео

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.



Американская теннисистка Софья Кенин (№5 WTA) потерпела поражение от представительницы Греции Марии Саккари (№18 WTA). Поединок продолжался лишь 53 минуты и завершился в пользу гречанки со счетом 6:1, 6:3.





