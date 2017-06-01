Ролан Гаррос. Джокович победил Музетти, проиграв два первых сета: обзор матча четвертого круга (видео)

Вчера, 20:12 79 | Теннис / Видео





Сербский теннисист Новак Джокович (№1 ATP) одолел итальянца Лоренцо Музетти (№76 ATP), который выиграл два первых сета и снялся по ходу пятого сета. Поединок продолжался 3 часа 27 минут и завершился в пользу Новака со счетом





В Париже на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Сербский теннисист(№1 ATP) одолел итальянца(№76 ATP), который выиграл два первых сета и снялся по ходу пятого сета. Поединок продолжался 3 часа 27 минут и завершился в пользу Новака со счетом 6:7(7), 6:7(2), 6:1, 6:0, 4:0 Rt