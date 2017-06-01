Ролан Гаррос-2021. Новак Джокович в 1/8 финала одолел Музетти, который снялся в пятом сете

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд €34,367,215 Одиночный разряд. 128 участников

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Первая ракетка мира серб, посеянный под первым номером, обыграл, занимающего в рейтинге ATP 76-е место. Итальянец отказался от продолжения борьбы в пятом сете. Матч продолжался 3 часа 27 минут и завершился в пользу Новака со счетом 6:7(7), 6:7(2), 6:1, 6:0, 4:0 Rt.Джокович реализовал все девять своих брейк-пойнтов, выполнил одиннадцать эйсов и допустил две двойные ошибки. На счету Музетти два брейка из четырех, одна подача навылет и две двойных ошибки.За выход в полуфинал турнира Джокович сыграет с другим представителем Италии -и (9), который в четвёртом круге должен был встретится с. Однако швейцарец снялся с соревнований.Новак Джокович (Сербия, 1) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:7(7), 6:7(2), 6:1, 6:0, 4:0 RtМаттео Берреттини (Италия, 9) - Роджер Федерер (Швейцария, 8) – Rt