Ролан Гаррос. Зверев победил Нишикори: обзор матча четвертого круга (видео)

Вчера, 18:32 79 | Теннис / Видео





Немецкий теннисист Александр Зверев (№6 ATP) в трех партиях обыграл японца Кеи Нишикори (№49 ATP) со счетом





В Париже на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Немецкий теннисист(№6 ATP) в трех партиях обыграл японца(№49 ATP) со счетом 6:4, 6:1, 6:1 . Матч продолжался 2 часа 54 минуты.