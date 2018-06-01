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Ролан Гаррос. Зверев победил Нишикори: обзор матча четвертого круга (видео)
В Париже на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

Немецкий теннисист Александр Зверев (№6 ATP) в трех партиях обыграл японца Кеи Нишикори (№49 ATP) со счетом 6:4, 6:1, 6:1.  Матч продолжался 2 часа 54 минуты.


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