Ролан Гаррос. Циципас победил Карреньо-Бусту: обзор матча четвертого круга (видео)

Вчера, 18:24 78 | Теннис / Видео





Греческий теннисист Стефанос Циципас (№5 ATP) в трех партиях обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту (№12 ATP) со счетом





В Париже на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Греческий теннисист(№5 ATP) в трех партиях обыграл испанца(№12 ATP) со счетом 6:3, 6:2, 7:5 . Матч продолжался 2 часа 7 минут.