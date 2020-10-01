Ролан Гаррос. Павлюченкова победила Азаренко: обзор матча четвертого круга (видео)

Вчера, 18:14 80 | Теннис / Видео





Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (№32 WTA) нанесла поражение представительнице Беларуси Виктории Азаренко (№16 WTA) со счетом





В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Российская теннисистка(№32 WTA) нанесла поражение представительнице Беларуси(№16 WTA) со счетом 5:7,6:3, 6:2 . Поединок длился 2 часа 9 минут.