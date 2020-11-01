Ролан Гаррос. Медведев победил Гарина: обзор матча четвертого круга (видео)

Вчера, 17:56 79 | Теннис / Видео

В Париже на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.



Российский теннисист Даниил Медведев (№2 ATP) в трех партиях обыграл чилийца Кристьяна Гарина (№23 ATP) со счетом 6:2, 6:1, 7:5. Матч продолжался 2 часа 4 минуты. На счету Медведева 6 брейков, 14 эйсов и 6 двойных ошибок, а Гарин сделал 1 брейк, ни разу не подал навылет и трижды ошибся на подаче.





