Ролан Гаррос-2021. Зверев не пустил Нишикори в 1/4 финала

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд €34,367,215 Одиночный разряд. 128 участников

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Шестая ракетка мира, 24-летний немецвышел в 1/4 финала после победы над 31-летним японцем, занимающим в мировом рейтинге 49-е место, со счетом 6:4, 6:1, 6:1.За 1 час 54 минуты, проведенные на корте, Зверев выиграл восемь геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. Александр сделал пять эйсов и две двойные ошибки, а Кеи на подаче не ошибался, но и навылет ни разу не подал.За путёвку в полуфинал турнира Зверев поспорит испанцем, который выбил из борьбыиз Аргентины – 6:4, 6:4, 4:6, 6:4.Александр Зверев (Германия, 6) – Кеи Нишикори (Япония) – 6:4, 6:1, 6:1Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:4. 6:4, 4:6, 6:4