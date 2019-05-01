Ролан Гаррос-2021. Циципас и Медведев встретятся в 1/4 финала

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд €34,367,215 Одиночный разряд. 128 участников

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Пятая ракетка мира, 22-летний грекобыграл в трех партиях 29-летнего испанца, занимающего в рейтинге ATP 12-е место, со счетом 6:3, 6:2, 7:5.Поединок продолжался 2 часа 7 минут. Циципас реализовал пять брейк-пойнтов из 12-ти, Карреньо-Буста – один из шести. Стефанос не ошибался на подаче и шесть раз подал навылет, а Пабло выполнил один эйс и допустил одну двойную ошибку.За выход в полуфинал турнира Циципас сразится со второй ракеткой мира россиянином, который победил чилийца– 6:2, 6:1, 7:5.Стефанос Циципас (Греция, 5) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) – 6:3, 6:2, 7:5Даниил Медведев (Россия, 2) – Кристьян Гарин (Чили, 22) - 6:2, 6:1, 7:5