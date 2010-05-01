На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Азаренко раскритиковала организаторов «Ролан Гаррос» после поражения от Павлюченковой
Азаренко раскритиковала организаторов «Ролан Гаррос» после поражения от ПавлюченковойБелорусская теннисистка Виктория Азаренко критически высказалась о работе организаторов «Ролан Гаррос» на пресс-конференции после поражения в 1/8 финала от россиянки Анастасии Павлюченковой.

«Меня беспокоит то, что, когда речь заходит о равенстве, французская Федерация тенниса всё время указывает только на призовые, — приводит слова Азаренко Tennis Majors. - Да, верно, они равны. Но вот в остальном равенства нет. Это меня разочаровывает. Примеров много: различные замечания в адрес женщин, два женских полуфинала, которые одновременно шли на второстепенных кортах (речь о матчах в 2019 году. – Прим. ). Ребята, которые следят за теннисом, поймут, о чём я говорю. Ни для кого это не сюрприз.

По-моему, иногда стоит требовать ответа от тех, кто в ответе за эти решения, вместо того чтобы прикрываться таким очевидным, как призовые.

Вообще на «Ролан Гаррос» иногда всё усложняют. Хочу отметить, что то, о чём я сейчас говорю, не имеет никакого отношения к матчу с Павлюченковой. Меня расстраивает тот факт, что я постоянно слышу от организаторов «это невозможно», когда обращаюсь к ним по какому-то вопросу. К примеру, когда идёшь разминаться, а корт полностью мокрый, и двигаться на нём опасно. У меня возникает вопрос: «Почему?». Почему он не готов к тренировке, когда было известно заранее, что игрок будет на нём тренироваться? Я не понимаю. Это лишь один пример. Здесь почему-то постоянно приходится бороться с вещами, которые легко решаются.

Я бы хотела, чтобы мнения игроков были услышаны. В свою очередь, теннисисты должны брать на себя ответственность и тесно сотрудничать с организаторами. Это будет лучший вариант».
По материалам: Чемпионат
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

«Ролан Гаррос». Шарапова победила Азаренко и вышла в финал
Теннисистку оштрафовали на четыре тысячи долларов
Виктория Азаренко снялась с Уимблдона из-за травмы
Виктория Азаренко ждет ребенка
«Ролан Гаррос». Азаренко сломила сопротивление Корне в третьем круге
«Ролан Гаррос». Азаренко нанесла поражение Кириленко и вышла в &#189; финала
Ролан Гаррос. Павлюченкова победила Азаренко: обзор матча четвертого круга (видео)
«Ролан Гаррос». Азаренко выиграла у Бек во втором круге
 
 
 

Последние новости спорта

15:30

ЧМ по дзюдо. Украинцы в первые дня соревнований призовых мест не заняли 0 | Единоборства

14:30

Чжан Чжилей считает Усика фаворитом в бою с Джошуа, если поединок продлится всю дистанцию 37 | Бокс

14:22

Антонио Тарвер: На месте Уайлдера я бы никогда не отказался от $20 млн отступных 39 | Бокс

14:04

Мейвезер - о бое с Полом: Трудно сбросить с себя супертяжеловеса 39 | Бокс

13:57

Майк Тайсон о бое Мейвезер – Пол: Я полагаю, что это было сложнее, чем ожидал Флойд. 43 | Бокс

13:40

Джордж Форман о поединке Мейвезер - Пол: Я не мог оторваться от боя даже на секунду 51 | Бокс

13:32

Флойд Мейвезер: Я хотел подарить людям шоу, но Пол дрался, чтобы выжить 60 | Бокс

13:16

Леброн Джеймс собирается устроить чистку состава «Лейкерс» в межсезонье 51 | Баскетбол

11:33

Джокович рассказал о туалетном перерыве в матче с Музетти. После него он проиграл лишь 1 гейм 84 | Теннис

11:22

Марта Костюк: Верю, что в этом году возможно выиграть Большой Шлем 86 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

НБА. Данк Блэйка Гриффина возглавил топ-5 моментов 7 июня (Видео)

Ролан Гаррос. Марта Костюк проиграла Иге Свёнтек: обзор матча четвертого круга (видео)

Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль победил Янника Синнера: обзор матча четвертого круга (видео)

Ролан Гаррос. Мария Саккари нанесла поражение Софье Кенин: обзор матча четвертого круга (видео)

Ролан Гаррос. Джокович победил Музетти, проиграв два первых сета: обзор матча четвертого круга (видео)

Ролан Гаррос. Кори Гауфф победила Онс Жабер: обзор матча четвертого круга (видео)

Ролан Гаррос. Зверев победил Нишикори: обзор матча четвертого круга (видео)



 

Топ-новости недели

Логан Пол прошел всю дистанцию боя с Флойдом Мейвезером
Формула-1. Серхио Перес – победитель Гран-при Азербайджана, Хэмилтон – 15-й
Хоккей. ЧМ-2021. Сборная Канады стала чемпионом мира, обыграв Финляндию (+Видео)
Хоккей. ЧМ-2021. Сборная США разгромила Германию в матче за бронзовые медали (+Видео)
Яна Беломоина победила на турнире по маунтинбайку в Словении




Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2021 (164)
Май 2021 (546)
Апрель 2021 (599)
Март 2021 (544)
Февраль 2021 (652)
Январь 2021 (456)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.