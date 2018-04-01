Стефанос Циципас вышел в 1/4 финала турнира ATP 500 в Барселоне

Вчера, 16:53 91 | Теннис

В Барселоне (Испания) на турнире категории ATP 500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €1.565.480 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас, посеянный под вторым номером, взял верх над австралийцем Алексом де Минором (14), занимающим в рейтинге ATP 25-е место со счетом 7:5, 6:3.



За 1 час 25 минут, проведенные на корте, Циципас сделал три брейка из пяти возможных, де Минор – один из трех. Стефанос пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче против одного эйса у австралийца. В их личном противостоянии грек впереди - 6:0.



В четвtртьфинале Циципас сыграет против канадца



Теннис. ATP 500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд €1.565.480. 48 участников

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 2) – Алекс Де Минор (Австралия, 14) – 7:5, 6:3 В Барселоне (Испания) на турнире категории ATP 500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €1.565.480 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Пятая ракетка мира грек, посеянный под вторым номером, взял верх над австралийцем(14), занимающим в рейтинге ATP 25-е место со счетом 7:5, 6:3.За 1 час 25 минут, проведенные на корте, Циципас сделал три брейка из пяти возможных, де Минор – один из трех. Стефанос пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче против одного эйса у австралийца. В их личном противостоянии грек впереди - 6:0.В четвtртьфинале Циципас сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима (10).Стефанос Циципас (Греция, 2) – Алекс Де Минор (Австралия, 14) – 7:5, 6:3