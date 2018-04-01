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Стефанос Циципас вышел в 1/4 финала турнира ATP 500 в Барселоне
Стефанос Циципас вышел в 1/4 финала турнира ATP 500 в БарселонеВ Барселоне (Испания) на турнире категории ATP 500  - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €1.565.480 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас, посеянный под вторым номером, взял верх над австралийцем Алексом де Минором (14), занимающим в рейтинге ATP 25-е место со счетом 7:5, 6:3.

За 1 час 25 минут, проведенные на корте, Циципас сделал три брейка из пяти возможных, де Минор – один из трех. Стефанос пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче против одного эйса у австралийца. В их личном противостоянии грек впереди  - 6:0.

В четвtртьфинале Циципас сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима (10).

Теннис. ATP 500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд €1.565.480. 48 участников
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 2) – Алекс Де Минор (Австралия, 14) – 7:5, 6:3
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