Штутгарт. Каролина Плишкова и Эшли Барти встретятся в 1/4 финала

Теннис. WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix. Штутгарт (Германия). Грунт. Призовой фонд €456 073. 28 участницы

В Штутгарте (Германия) на турнире категории WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом €456.073 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Девятая ракетка мира чешка, посеянная под шестым номером, вышла в четвертьфинал после победы над, занимающей в мировом рейтинге 52-е место, со счетом 6:7(7), 6:4, 6:3.Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. Плишкова сделала четыре брейка, выполнила 21 эйс и допустила пять двойных ошибок. На счету Остапенко два брейка, два эйса и девять двойных ошибок. Благодаря этой победе чешка вышла в лидеры личного противостояния с Остапенко – 4:3.В четвертьфинале соперницей Плишковой будет первая ракетка мира австралийка(1), которая за 1 час 24 минуты обыграла немку, занимающую в рейтинге WTA 58-е место, со счетом 6:0, 7:5. Это была вторая победа австралийки в двух встречах с немкой.Каролина Плишкова (Чехия, 6) – Елена Остапенко (Датвия) – 6:7(7), 6:4, 6:3Эшли Барти (Австралия, 1) – Лаура Зигемунд (Германия, LD) – 6:0, 7:5