Рублёв стал участником 1/4 финала турнира ATP 500 в Барселоне

Теннис. ATP 500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд €1.565.480. 48 участников

В Барселоне (Испания) на турнире категории ATP 500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €1.565.480 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Седьмая ракетка мира россиянин, посеянный под третьим номером, вышел в 1/4 финала после победы над испанцемзанимающим в рейттинге ATP 46-е место, со счетом 6:4, 6:7(4), 6:4.Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. Рублёв выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. Соперники выполнили по четыре эйса, при этом россиянин на подаче не ошибался, а испанец ошибся один раз. В их личном противостоянии лидером является Андрей – 4:1.За выход в полуфинаk турнира Рублёву предстоиn сыграть или с еще одниv испанцем Роберто Баутиста-Агутом (5), или с итальянцем Янником Синнером (11).Андрей Рублёв (Россия, 3) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – 6:4, 6:7(4), 6:4