Барселона. Оже-Альяссим не пустил Шаповалова в 1/4 финала



Теннис. ATP 500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд €1.565.480. 48 участников

В Барселоне (Испания) на турнире категории ATP 500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €1.565.480 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.20-летний канадец(10), занимающий в мировом рейтинге 20-е место, обыграл 14-ю ракетку мира, своего 22-летнего соотечественника(7) со счетом 6:2, 6:3.Матч продолжался 1 час 19 минут. Оже-Альяссим сделал четыре брейка из девяти возможных, выполнил один эйс и допустил одну двойную ошибку. Шаповалова реализовал свой единственный брейк-пойнт, ни разу не подал наывлет и совершил шесть двойных ошибок. В их личном противостоянии лидирует Оже Альяссим – 4:2.Соперник Оже-Альяссима по выходу в полуфинал определится в матче Стефанос Циципас (Греция, 2) – Алекс Де Минор (Австралия, 14).Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) – Денис Шаповалов (Канада, 7) – 6:2, 6:3