Барселона. Циципас отдал два гейма Мунару и вышел в третий круг

Теннис. ATP 500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд €1.565.480. 48 участников

В Барселоне (Испания) на турнире категории ATP 500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €1.565.480 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Пятая ракетка мира грек, посеянный под вторым номером, разгромил обладателя wild card испанца, занимащего в рейтинге ATP 86-ю позицию, со счетом 6:0, 6:2.Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. Циципас взял четыре подачи Мунара и отыграв все три его брейк-пойнта. На подаче соперники допустили по одной двойной ошибке, при этом Стефанос выполнил два эйса, а Хауме – один. Теперь в их личном противостоянии Стефанос лидирует – 4:0.За выход в 1/4 финала Циципас сыграет против(14) из Австралии, который был сильнееиз Казахстана – 7:6(3), 6:2.Стефанос Циципас (Греция, 2) – Хауме Мунар (Испания, WC) – 6:0, 6:2Алекс Де Минор (Австралия, 14) – Александр Бублик (Казахстан) – 7:6(3), 6:2