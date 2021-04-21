Стамбул. Костюк обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала

Теннис. WTA 250 - TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul. Стамбул (Турция). Грунт. Призовой фонд $235.238. 32 участницы

В Стамбуле (Турция) на турнире категории WTA 250 - TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul с призовым фондом $235.238 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.18-летняя украинская теннисистка, занимающая в рейтинге WTA 85-е место, нанесла поражение 37-й ракетке мира, 23-летней россиянкесо счетом 6:3, 7:5.Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Костюк реализовала пять брейк-пойнтов из семи, Касаткина – три из 12-ти. Марта выполнила три эйса и допустила шесть двойных ошибок, а Дарья ни разу не подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Это была вторая победа украинки в двух встречах с россиянкой.Соперница Костюк по 1/4 финала определится в матче Ван Цян (Китай, 8) - Ана Конюх (Хорватия).Второй кругМарта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Россия, 4) – 6:3, 7:5