Рублёв вышел в третий круг турнира ATP 500 в Барселоне

21-04-2021, 14:40 200 | Теннис

В Барселоне (Испания) на турнире категории ATP 500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €1.565.480 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв, посеянный под третьим номером, стартовал с победы над итальянцем Федерико Гайо, занимающим в рейтинге ATP 138-е место, со счетом 6:4, 6:3.



За 1 час 24 минуты игрового времени Рублёв сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. На его счету три эйса и одна двойная ошибка, а Гайо один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.



За выход в 1/4 финала Рублёв поспорит с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом, который обыграл француза Адриана Маннарино (17) – 6:4, 6:4.



Теннис. ATP 500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд €1.565.480. 48 участников

Второй круг

Андрей Рублёв (Россия, 3) – Федерико Гайо (Италия, Q) – 6:4, 6:3

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Адриан Маннарино (Франция, 17) – 6:4, 6:4