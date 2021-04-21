Элина Свитолина: Я ем борщ каждый день, в этом секрет успеха

21-04-2021, 12:59 167 | Теннис

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась секретом своих успехов после того, как сборная Украины



«Я убеждена, что у нас отличная команда, — приводит слова Свитолиной официальный сайт Кубка Билли Джин Кинг. - У всех высокий рейтинг и высокие показатели, а команда очень сбалансирована. Я думаю, что у нас есть хороший шанс сыграть и посоревноваться с лучшими командами.



Мы очень близки, и это мотивирует каждого из нас стремиться к большему. У нас тёплые отношения, которые действительно удивительны и подталкивают нас к получению лучших результатов.



Было очень приятно снова собраться вместе, нам было очень весело. Мне повезло, что снова довелось играть на этом корте, а также что в течение всей недели у нас были блюда украинской кухни, которая мне очень нравится. Я очень скучаю по ней во время тура.



Я люблю борщ и ем его каждый день, и, возможно, в этом секрет успеха». Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась секретом своих успехов после того, как сборная Украины победила в матчевом противостоянии с национальной командой Японии в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.«Я убеждена, что у нас отличная команда, — приводит слова Свитолиной официальный сайт Кубка Билли Джин Кинг. - У всех высокий рейтинг и высокие показатели, а команда очень сбалансирована. Я думаю, что у нас есть хороший шанс сыграть и посоревноваться с лучшими командами.Мы очень близки, и это мотивирует каждого из нас стремиться к большему. У нас тёплые отношения, которые действительно удивительны и подталкивают нас к получению лучших результатов.Было очень приятно снова собраться вместе, нам было очень весело. Мне повезло, что снова довелось играть на этом корте, а также что в течение всей недели у нас были блюда украинской кухни, которая мне очень нравится. Я очень скучаю по ней во время тура.Я люблю борщ и ем его каждый день, и, возможно, в этом секрет успеха».

По материалам: Чемпионат