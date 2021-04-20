Стамбул. Козлова уступила Кырсте в первом круге

Теннис. WTA 250 - TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul. Стамбул (Турция). Грунт. Призовой фонд $235.238. 32 участницы



В Стамбуле (Турция) на турнире категории WTA 250 - TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul с призовым фондом $235.238 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Украинская теннисистка, занимающая в рейтинге WTA 130-е место, проиграла 67-й ракетке мираиз Румынии. Поединок продолжался 1 час 59 минут и завершился в пользу румынки со счетом 6:4, 7:6(6).Козлова взяла две подачи Кырсти и упустила три своих. Катерина ни разу не подала навылет и совершила три двойные ошибки, а Сорана выполнила два эйса при четырех двойных ошибках. Ранее теннисистки не встречались.Во втором круге соперницей Кырсти будет россиянка, которая выбила из борьбы свою соотечественницу(6) - 7:6(2), 6:7 (8).Сорана Кырстя (Румыния) - Катерина Козлова (Украина, LD) – 6:4, 7:6(6)Анастасия Потапова (Россия) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 6) – 7:6(2), 6:7 (8)