Чарльстон-1. Ковинич и Кудерметова встретятся в финале

Теннис. WTA 500 - Volvo Car Open. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $565 530.56 участниц

В Чарльстоне (США) на турнире категории WTA 500 - Volvo Car Open с призовым фондом $565 530 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.из Черногории, занимающая в мировом рейтинге 91-е место, нанесла поражение 28-й ракетке мира Онс Жабер из Туниса со счетом 6:3, 6:2.Теннисистки играли 1 час 18 минут. За это время Ковинич сделала четыре брейка из девяти возможных, Жабер – один из шести. Данка выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки, а ее соперницы один раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Благодаря этой победе чорногорка сравняла счет по личным встречам с Жабер – 1:1.В финале Данке Ковинич предстоит встреча с 38-й ракеткой мира россиянкой, которая обыграла испанку, занимающую в рейтитнге WTA 71-е место, со счетом 6:3, 6:3.За полтора часа, проведенные на корте, Кудерметова взяла четыре подачи Бадосы и не удержала одну свою. На счету россиянки пять эйсов и две двойные ошибки против трех эйсов и шести двойных у испанки. Это была третья победа россиянки в трех встречах с Бадосой.Данка Ковинич (Черногория) – Онс Жабер (Тунис, 12) – 6:3, 6:2Вероника Кудерметова (Россия, 15) – Паула Бадоса (Испания) – 6:3, 6:3