Чарльстон-1. Барти проиграла Бадосе в 1/4 финала, Жабер обыграла Гауфф и другие результаты

Теннис. WTA 500 - Volvo Car Open. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $565 530.56 участниц

В Чарльстоне (США) на турнире категории WTA 500 - Volvo Car Open с призовым фондом $565 530 в одиночном разряде прошли матчи 1/4 финала.Первая ракетка мира и лидер посева австралийкапотерпела поражение от испанка, занимающей в мировом рейтинге 71-е место. Поединок продолжался 1 час 16 минут и завершился в пользу испанки со счетом 6:4, 6:3.Бадоса выиграла пять геймов на подаче Барти и проиграла два на своей. На счету победительницы семь эйсов и четыре двойные ошибки, а Барти четыре раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.За выход в финал турнира Бадоса сразится с россиянкой, которая победила американку– 6:3, 6:4.Второй полуфинальной парой сталииз Черногории и представительница Тунисар (12).Ковинич обыграла россиянку(11) – 6:7(2), 7:5, 6:1, а Жабер была сильнее американки(14) – 6:3, 6:3.Паула Бадоса (Испания) – Эшли Барти (Австралия, 1) – 6:4, 6:3Вероника Кудерметова (Россия, 15) – Слоан Стивенс (США) – 6:3, 6:4Данка Ковинич (Черногория) – Юлия Путинцева (Казахстан, 11) – 6:7(2), 7:5, 6:1Онс Жабер (Тунис, 12) – Кори Гауфф (США, 14) – 6:3, 6:3