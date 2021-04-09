Тони Надаль назвал главных соперников Оже-Альяссима в ближайшие годы

Испанский тренер Тони Надаль рассказал о первом впечатлении от игры канадца Феликса Оже-Альяссима и его перспективах в мире большого тенниса.«Когда я впервые увидел игру Феликса, сказал Рафаэлю: «Этот парень будет очень хорош». И думаю, что он должен стремиться к этому, — приводит слова тренера ATP Tour. - Он оставил у меня ощущение, что он великий игрок. Я видел его в челленджере против Хауме Муньяра, игрока из нашей академии, и подумал: «Какой игрок!» Ему было 16 лет, но уже было видно, что он станет одним из лучших в мире. Теперь он должен работать, чтобы подтвердить это и стать таким.На данный момент мы находимся в эре тенниса с очень хорошими игроками. Феликсу придётся соревноваться в ближайшие годы с такими игроками, как Даниил Медведев, Александр Зверев, Доминик Тим, Стефанос Циципас, а также с другими игроками, такими как Янник Синнер и, наверное, Карлос Алькарас тоже. Конкуренция будет жёсткой, но я верю, что он будет на вершине.Ситуация похожа на ту, через которую прошёл Рафаэль, когда он только начинал. Это была тяжёлая конкуренция с большим количеством молодых качественных игроков, таких как Роджер Федерер, Энди Роддик, Ллейтон Хьюитт, Гильермо Кориа, Давид Налбандян, Хуан Карлос Ферреро, Марат Сафин… Все они были молоды, и казалось, что им будет очень трудно оставаться наверху. Мы знали, что должны подготовиться, чтобы конкурировать с ними. Считаю, что Феликс должен сделать то же самое».