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Чарльстон-1. Барти, Путитнцева, Гауфф и Кудерметова вышли в 1/4 финала, Квитова и Мугуруса выбывают
Чарльстон-1. Барти, Путитнцева, Гауфф и Кудерметова вышли в 1/4 финала, Квитова и Мугуруса выбываютВ Чарльстоне (США) на  турнире категории WTA 500 - Volvo Car Open с призовым фондом $565 530 в одиночном разряде прошли матчи третьего круга.

Первая ракетка мира и лидер посева австралийка Эшли Барти одолела в трех партиях американку Шелби Роджерс, занимающую в мировом рейтинге 52-е место, со счетом 7:6(3), 4:6, 6:4.

За 2 часа 23 минуты, проведенные на корте соперницы сделали по пять брейков. Барти выполнила десять эйсов и совершила девять двойнх ошибок, а Роджерс три раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. В их личном противостоянии австралийка лидирует - 4:0.

В четвертьфинале соперницей Барти будет испанка Паула Бадоса, которая была сильнее американки Кэти Макнелли – 6:3, 6:3.

Теннис. WTA 500 - Volvo Car Open. Чарльстон (США).  Грунт. Призовой фонд $565 530.56 участниц
Третий круг
Эшли Барти (Австралия, 1) – Шелби Роджерс (США) – 7:6(3), 4:6, 6:4
Паула Бадоса (Испания) – Кэти Макнелли (США) – 6:3, 6:3

Юлия Путинцева (Казахстан, 11) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – 6:0, 2:2 Rt
Данка Ковинич (Черногория) – Петра Квитова (Чехия, 3) – 6:4, 6:1

Онс Жабер (Тунис, 12) – Ализе Корне (Франия) – 5:7, 6:3, 6:3
Кори Гауфф (США, 14) – Лорен Дэвис (США) – 6:2, 7:6

Вероника Кудерметова, Россия, 15) – Куруми Нара (Япония, Q) – 6:0, 6:3
Слоан Стивенс (США) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:3, 6:4
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