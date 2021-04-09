Чарльстон-1. Барти, Путитнцева, Гауфф и Кудерметова вышли в 1/4 финала, Квитова и Мугуруса выбывают

Теннис. WTA 500 - Volvo Car Open. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $565 530.56 участниц

В Чарльстоне (США) на турнире категории WTA 500 - Volvo Car Open с призовым фондом $565 530 в одиночном разряде прошли матчи третьего круга.Первая ракетка мира и лидер посева австралийкаодолела в трех партиях американку, занимающую в мировом рейтинге 52-е место, со счетом 7:6(3), 4:6, 6:4.За 2 часа 23 минуты, проведенные на корте соперницы сделали по пять брейков. Барти выполнила десять эйсов и совершила девять двойнх ошибок, а Роджерс три раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. В их личном противостоянии австралийка лидирует - 4:0.В четвертьфинале соперницей Барти будет испанкаа, которая была сильнее американки– 6:3, 6:3.Эшли Барти (Австралия, 1) – Шелби Роджерс (США) – 7:6(3), 4:6, 6:4Паула Бадоса (Испания) – Кэти Макнелли (США) – 6:3, 6:3Юлия Путинцева (Казахстан, 11) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – 6:0, 2:2 RtДанка Ковинич (Черногория) – Петра Квитова (Чехия, 3) – 6:4, 6:1Онс Жабер (Тунис, 12) – Ализе Корне (Франия) – 5:7, 6:3, 6:3Кори Гауфф (США, 14) – Лорен Дэвис (США) – 6:2, 7:6Вероника Кудерметова, Россия, 15) – Куруми Нара (Япония, Q) – 6:0, 6:3Слоан Стивенс (США) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:3, 6:4