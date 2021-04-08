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Чарльстон-1. Барти, Квитова и Мугуруса вышли в третий круг, Кенин и Бенчич завершили выступление
Чарльстон-1. Барти, Квитова и Мугуруса вышли в третий круг, Кенин и Бенчич завершили выступлениеВ Чарльстоне (США) на  турнире категории WTA 500 - Volvo Car Open с призовым фондом $565 530 в одиночном разряде прошли матчи второго круга.

Теннис. WTA 500 - Volvo Car Open. Чарльстон (США).  Грунт. Призовой фонд $565 530.56 участниц
Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) – Мисаки Дои (Япония) – 6:2, 6:1
Шелби Роджерс (США) – Аманда Анисимова (США, 13) – 1:6, 7:5, 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – Магдалена Фрех (Польша , Q) – 6:1, 6:3
Юлия Путинцева (Казахстан, 11) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:2, 6:2

Петра Квитова (Чехия, 3) – Сторм Сэндерс (Австралия, Q) – 7:6, 6:2
Данка Ковинич (Черногория) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 3:6, 6:3

Онс Жабер (Тунис, 12) – Хейли Баптист (США, WC) – 6:3, 6:3
Ализе Корне (Франия) – Элисе Мертенс (Бельгия, 7) – 7:5, 6:3

Паула Бадоса (Испания) – Белинда Бенчич (Швейцария, 6) – 6:2, 6:7, 6:1
Кэти Макнелли (США) – Анастасия Севастова (Латвия) – 7:6, 2:6, 6:4

Кори Гауфф (США, 14) – Люджмила Самсонова (Россия) – 4:6, 6:1, 6:4
Лорен Дэвис (США) – Софья Кенин (США, 2) – 4:6, 6:3, 6:4

Айла Томлянович (Австралия) – Мари Боузкова (Чехия, 17) – 4:6, 7:5, 7:5
Слоан Стивенс (США) – Мэдисон Еис (США, 8) – 6:4, 6:4

Куруми Нара (Япония, Q) – Уитни Осуйве (США) – 6:1, 6:4
Вероника Кудерметова, Россия, 15) – Эмма Наварро (США, WC) – 6:4, 6:4
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