Чарльстон-1. Барти, Квитова и Мугуруса вышли в третий круг, Кенин и Бенчич завершили выступление

8-04-2021, 13:53 185 | Теннис

В Чарльстоне (США) на турнире категории WTA 500 - Volvo Car Open с призовым фондом $565 530 в одиночном разряде прошли матчи второго круга.



Теннис. WTA 500 - Volvo Car Open. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $565 530.56 участниц

Второй круг



Эшли Барти (Австралия, 1) – Мисаки Дои (Япония) – 6:2, 6:1

Шелби Роджерс (США) – Аманда Анисимова (США, 13) – 1:6, 7:5, 6:4



Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – Магдалена Фрех (Польша , Q) – 6:1, 6:3

Юлия Путинцева (Казахстан, 11) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:2, 6:2



Петра Квитова (Чехия, 3) – Сторм Сэндерс (Австралия, Q) – 7:6, 6:2

Данка Ковинич (Черногория) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 3:6, 6:3



Онс Жабер (Тунис, 12) – Хейли Баптист (США, WC) – 6:3, 6:3

Ализе Корне (Франия) – Элисе Мертенс (Бельгия, 7) – 7:5, 6:3



Паула Бадоса (Испания) – Белинда Бенчич (Швейцария, 6) – 6:2, 6:7, 6:1

Кэти Макнелли (США) – Анастасия Севастова (Латвия) – 7:6, 2:6, 6:4



Кори Гауфф (США, 14) – Люджмила Самсонова (Россия) – 4:6, 6:1, 6:4

Лорен Дэвис (США) – Софья Кенин (США, 2) – 4:6, 6:3, 6:4



Айла Томлянович (Австралия) – Мари Боузкова (Чехия, 17) – 4:6, 7:5, 7:5

Слоан Стивенс (США) – Мэдисон Еис (США, 8) – 6:4, 6:4



Куруми Нара (Япония, Q) – Уитни Осуйве (США) – 6:1, 6:4

Вероника Кудерметова, Россия, 15) – Эмма Наварро (США, WC) – 6:4, 6:4 В Чарльстоне (США) на турнире категории WTA 500 - Volvo Car Open с призовым фондом $565 530 в одиночном разряде прошли матчи второго круга.Эшли Барти (Австралия, 1) – Мисаки Дои (Япония) – 6:2, 6:1Шелби Роджерс (США) – Аманда Анисимова (США, 13) – 1:6, 7:5, 6:4Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – Магдалена Фрех (Польша , Q) – 6:1, 6:3Юлия Путинцева (Казахстан, 11) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:2, 6:2Петра Квитова (Чехия, 3) – Сторм Сэндерс (Австралия, Q) – 7:6, 6:2Данка Ковинич (Черногория) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 3:6, 6:3Онс Жабер (Тунис, 12) – Хейли Баптист (США, WC) – 6:3, 6:3Ализе Корне (Франия) – Элисе Мертенс (Бельгия, 7) – 7:5, 6:3Паула Бадоса (Испания) – Белинда Бенчич (Швейцария, 6) – 6:2, 6:7, 6:1Кэти Макнелли (США) – Анастасия Севастова (Латвия) – 7:6, 2:6, 6:4Кори Гауфф (США, 14) – Люджмила Самсонова (Россия) – 4:6, 6:1, 6:4Лорен Дэвис (США) – Софья Кенин (США, 2) – 4:6, 6:3, 6:4Айла Томлянович (Австралия) – Мари Боузкова (Чехия, 17) – 4:6, 7:5, 7:5Слоан Стивенс (США) – Мэдисон Еис (США, 8) – 6:4, 6:4Куруми Нара (Япония, Q) – Уитни Осуйве (США) – 6:1, 6:4Вероника Кудерметова, Россия, 15) – Эмма Наварро (США, WC) – 6:4, 6:4