Аделаида. Свентек разгромила Бнчич в финале туринира WTA 500 в Аделаиде

Теннис. WTA 500 - Adelaide International. Аделаида (Австралия) Хард. Призовой фонд $535.530. 28 участниц

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 500 - Adelaide International с призовым фондом $535.530 в одиночном разряде прошел финальный матч.18-я ракетка мира, 19-летняя полька, посеянная под пятым номером, нанесла поражение 12-й ракетке мира, 23-летнейиз Швейцарии (2) со счетом 6:2, 6:2.Поединок продолжался 1 час 6 минут. За это время Свентек реализовала четыре брейк-пойнта из шести и не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта. Ига выполнила четыре эйса и избежала двойных ошибок на подаче, а Бенчич пять раз подала наывлет и восемь раз ошиблась при подаче. Ранее теннисистки не встречались.Этот титул для Свентек стал вторым в карьере и принес ей 470 рейтинговых очков и $68,570 призовых.Ига Свентек (Польша, 5) – Белинда Бенчич (Швейцария, 2) – 6:2, 6:2