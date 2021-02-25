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Аделаида. Свентек обыграла Коллинз в 1/4 финала, Севатова проиграла Тайхман
Ига СвентекВ Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 500 - Adelaide International с призовым фондом $535.530 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

18-я ракетка мира, 19-летняя полька Ига Свентек, посеянная под пятым номером вышла в полуфинал после того, как ее соперница 27-летняя американка Даниэль Коллинз, занимающая в мировом рейтинге 37-еместо, при счете 6:2, 3:0 в пользу польки отказалась от продолжения борьбы.

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За это время Свентек взяла пять подач соперницы и не удержала две своих. Ига ни разу не подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. На счету Коллинз два эйса и столько же двойных. Между собой теннисистки играли впервые.
Хиль Белен ТайхманВ полуфинале соперницей Свентек будет представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман, занимающая в мировой классификации 61-е место, которая за 2 часа 57 минут переиграла 56-ю ракетку мира Анастасию Севастову из Латвии - 6:4, 6:7(8), 7:5.

На счету Тайхман шесть брейков, два эйса и одна двойная ошибка. Севастова ответила ей четырьмя брейками и четырьмя эйсами, совершив семь двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.

Теннис. WTA 500 - Adelaide International. Аделаида (Австралия) Хард. Призовой фонд $535.530. 28 участниц
1/4 финала
Ига Свентек (Польша, 5) – Даниэль Коллинз (США) – 6:2, 3:0 Rt
Хиль Белен Тайхман (Швейцария) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:4, 6:7(8), 7:5
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