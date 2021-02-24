Аделаида. Барти проиграла Коллинз во втором круге и другие результаты

Теннис. WTA 500 - Adelaide International. Аделаида (Австралия) Хард. Призовой фонд $535.530. 28 участниц

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 500 - Adelaide International с призовым фондом $535.530 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Лидер посева и первая ракетка мира, 24-летняя австралийкапотерпела поражение от 27-летней американки, занимающей в рейтинге WTA 37-е место. Поединок продолжался 1 час 5 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:3, 6:4.Барти взяла две подачи соперницы и упустила четыре своих. На счету Эшли четыре эйса и три двойные ошибки, а Коллинз выполнила пять эйсов и избежала двойных ошибок на подаче. В их личном противостоянии лидером остается австралийка – 3:1.В четвертьфинале соревнований Коллинз сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша, 5) – Мэддисон Инглис (Австралия, Q).Даниэль Коллинз (США) – Эшли Барти (Австралия, 1) – 6:3, 6:4.Шелби Роджерс (США) – Йоханна Конта Великобритания, 3) – 6:2, 6:2Кори Гауфф (США, Q) – Петра Мартич (Хорватия, 6) – 5:7, 6:3, 6:4Анастасия Севастова (Датвия) – Кристина Макзэйл (США) – 6:4, 6:1Хиль Белен Тайхман (Швейцария) – Ван Цян (Китай, 8) – 3:6, 6:3, 6:3Белинда Бенчич (Швейцария, 2) – Мисаки Дои (Япония, LL) – 6:1, 6:3Сторм Сандерс (Австрия, Q) – Юлия Путинцева (Казахстан, 7) – 6:4, 5:7, 6:1