Рейтинг ATP. Илья Марченко стал первой ракеткой Украины

22-02-2021, 12:03 448 | Теннис

Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 22 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



Украинец Илья Марченко поднялся на 36 позиций и занял 176-е место. Илья обошел Сергея Стаховского, который, в свою очередь, поднялся на 9 пунктов и теперь занимает 192-ю строчку рейтинга.



В топ-10 рейтинга произошла одна перестановка. Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на третье место, обойдя австрийца Доминика Тима. Возглавляет рейтинг по-прежнему серб Новак Джкович и опережает испанца Рафаэля Надаля на 2180 очков. Топ-10 замыкает итальянец Маттео Берреттини.



Рейтинг ATP от 22.02.2021 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12030 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 9735

4 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6595

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 4609

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3480

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3480

…

176 (212). Илья Марченко (Украина) – 397

192 (200). Сергей Стаховский (Украина) – 359



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 22 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.Украинец Илья Марченко поднялся на 36 позиций и занял 176-е место. Илья обошел Сергея Стаховского, который, в свою очередь, поднялся на 9 пунктов и теперь занимает 192-ю строчку рейтинга.В топ-10 рейтинга произошла одна перестановка. Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на третье место, обойдя австрийца Доминика Тима. Возглавляет рейтинг по-прежнему серб Новак Джкович и опережает испанца Рафаэля Надаля на 2180 очков. Топ-10 замыкает итальянец Маттео Берреттини.1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12030 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 98503 (4). Даниил Медведев (Россия) — 97354 (3). Доминик Тим (Австрия) — 91255 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 66306 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 65957 (7). Александр Зверев (Германия) — 56158 (8). Андрей Рублев (Россия) - 46099 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 348010 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3480