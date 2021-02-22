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Рейтинг ATP. Илья Марченко стал первой ракеткой Украины
Рейтинг ATP. Илья Марченко стал первой ракеткой УкраиныМужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 22 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

Украинец Илья Марченко поднялся на 36 позиций и занял 176-е место. Илья обошел Сергея Стаховского, который, в свою очередь, поднялся на 9 пунктов и теперь занимает 192-ю строчку рейтинга.
 
В топ-10 рейтинга произошла одна перестановка. Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на третье место, обойдя австрийца Доминика Тима. Возглавляет рейтинг по-прежнему серб Новак Джкович и опережает испанца Рафаэля Надаля на 2180 очков. Топ-10 замыкает итальянец Маттео Берреттини.

Рейтинг ATP от 22.02.2021 г.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12030 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3 (4). Даниил Медведев (Россия) —  9735
4 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6595
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615
8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 4609
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3480
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3480

176 (212). Илья Марченко (Украина) – 397
192 (200). Сергей Стаховский (Украина) – 359

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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