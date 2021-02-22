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Рейтинг WTA. Наоми Осака стала второй ракеткой мира, Свитолина сохранила пятое место
Australian Open. Наоми Осака стала чемпионкой, обыграв в финале Дженнифер БрэйдиЖенская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 22 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

Лучшая среди украинок Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира. По одной позиции потеряли Даяна Ястремская (30-я) и Марта Костюк (79), три позиции потеряла Катерина Козлова (109), пять - Катарина Завацкая (123). Леся Цуренко поднялась на четыре пункта и тепер занимает 145-ю строчку, Ангелина Калинина по-прежнему 165-я.
 
В топ-10 рейтинга также произошли изменения. Японка Наоми Осака стала второй ракеткой мира, сместив на третью строчку румынку Симону Халеп. Американка Серена Уильямс стала седьмой ракеткой мира, поднявшись с 11-го места. Одну позицию потеряла білоруска Арина Соболенко (8), две – чешка Петра Квитова (10). Возшлавляет рейтинг по-прежнему австралійка Эшли Барти.

Рейтинг WTA от 22.02.2021 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков
2 (3). Наоми Осака (Япония) – 7835
3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255
4 (4). София Кенин (США) – 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
7 (11). Серена Уильямс (США) – 4915
8 (7). Арина Соболенко (Беларусь) – 4810
9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4735
10 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4571

30 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925
79 (78). Марта Костюк (Украина) – 971
109 (106). Катерина Козлова (Украина) – 718
123 (118). Катарина Завацкая (Украина) – 644
145 (149). Леся Цуренко (Украина) – 527
165 (165). Ангелина Калинина (Украина) – 448

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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