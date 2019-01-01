Australian Open. Джокович победил Медведева: обзор финального матча (Видео)

Сборная Норвегии выиграла медальный зачет чемпионата мира по биатлону; Украина - седьмая 57 | Биатлон / Главные новости спорта
Норвежец Стурла Легрейд - чемпион мира по биатлону в масс-старте; Прима – 21-й 68 | Биатлон / Главные новости спорта
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Норвежцы заняли весь пьедестал в гонке преследования на четвертом этапе IBU; Ткаленко – десятый 70 | Биатлон
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