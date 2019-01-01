Australian Open. Джокович победил Медведева: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 16:12 0 | Теннис / Видео

Сербский теннисист Новак Джокович (№1 ATP) в финальном матче на Открытом чемпионате Австралии обыграл в трех партиях россиянина Даниила Медведев (№4 ATP) со счетом 7:5, 6:2, 6:2, Поединок продолжался 1 час 53 минуты.



Этот титул стал для Джоковича девятым на Australian Open, 18-м на турнирах «Большого шлема» и 82-м в карьере.





