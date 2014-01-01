Australian Open. Додиг и Полашек стали чемпионами в парном разряде

В Мельбурне (Австралия) на турнире «Большого шлема» Australian Open у мужчин в парном разряде состоялся финальный матч.36-летний хорват(№16 ATP в парном разряде) и 35-летний словак(17) обыграли 36-летнего американца(15) и 28-летнего британца(12) со счётом 6:3, 6:4.Матч продолжался 1 час 29 минут. На счету Додига и Полашека два брейка, шесть эйсов и одна двойная ошибка. Их соперники один раз подали навылет и допустили две двойные ошибки.Это первая победа Полашека на турнирах «Большого шлема» в паре, для Додига этот трофей стал вторым на парных «мэйджорах». Победа принесла им 2000 рейтинговых очков и $600,000 призовых.