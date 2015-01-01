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Australian Open. Джокович в пяти сетах одолел Фритца, Раонич обыграл Фучовича в третьем круге
Australian Open. Джокович в пяти сетах одолел Фритца, Раонич обыграл Фучовича в третьем кругеВ Мельбурне (Австралия) на турнире «Большого шлема» Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 33-летний серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, лишь в пяти сетах смог одолеть 23-летнего американца Тейлора Фритца (27), занимающего в рейтинге ATP 31-е место. Поединок продолжался 3 часа 25 минут и завершился в пользу Новака со счетом  6:4, 3:6, 4:6, 6:2.

Джокович взял четыре подачи Фритца и упустил три своих. На его счету 15 эйсов и пять двойных ошибок, а Тейлор 24 раза подал навылет и лиш один раз ошибся на подаче. За счет активних действий Новак выиграл 53 очка и совершил 53 невынужденные ошибки, у американца – 62/45 соответственно.

За выход в 1/4 финала Джоковичу предстоит сразиться с канадцем Милошем Раоничем (14), который в четырех сетах победил венгра Мартона Фучовича - 7:6(2), 5:7, 6:2, 6:2.
 
Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $61.056 000. 128 участников
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Тейлор Фритц (США, 27) – 7:6(1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2
Милош Раонич (Канада, 14) – Мартон Фучович (Венгрия) – 7:6(2), 5:7, 6:2, 6:2
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