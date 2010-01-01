Серена Уильямс одержала 90-ю победу на Australian Open

Вчера, 14:56 180 | Теннис





Больше всего побед Уильямс одержала на US Open, где выиграла 106 матчей. На Уимлбдоне в её активе 98 побед, а на «Ролан Гаррос» — 66.

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Congratulations @serenawilliams on your 90th #AusOpen victory 👏 #AO2021 pic.twitter.com/2IgJTowiHy — #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021







Американская теннисистка Серена Уильямс одержала 90-ю победу на Australian Open. Юбилейную победу 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» праздновала в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с россиянкой Анастасией Потаповой. Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Больше всего побед Уильямс одержала на US Open, где выиграла 106 матчей. На Уимлбдоне в её активе 98 побед, а на «Ролан Гаррос» — 66.