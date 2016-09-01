Australian Open. Халеп обыграла Кудерметову и в 1/8 финала сыграет со Свёнтек

Пидгрушная, Джима, Валя Семеренко и Блашко побегут в спринте на ЧМ по биатлону в Поклюке 239 | Биатлон
Йоханнес Бё лидирует в спринтерском зачете Кубка мира; Пидручный поднялся на 23-е место 115 | Биатлон
Швед Понсилуома – чемпион мира по биатлону в спринте; Прима – 20-й 365 | Биатлон / Главные новости спорта
Australian Open. Джокович в пяти сетах одолел Фритца, Раонич обыграл Фучовича в третьем круге 218 | Теннис
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