Australian Open. Халеп обыграла Кудерметову и в 1/8 финала сыграет со Свёнтек

Вчера, 14:45 167 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате Австралии у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Вторая ракетка мира, 29-летняя румынка Симона Халеп (2) суверенно обыграла 23-летнюю россиянку Веронику Кудерметову, занимающую с рейтинге WTA 36-е место, со счетом 6:1, 6:3.



За 1 час 18 минут, проведенные на корте, Халеп взяла шесть подач Кудерметовой и упустила две своих. Симона выполнила четыре эйса и допустила три двойные ошибки, а россиянка один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче.



За выход в 1/4 финала Халеп поспорит с полькою Игой Свёнтек (15), которая победила француженку Фиону Ферро - 6:4, 6:3.



Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $61 056 000. 128 участниц

Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 2) – Вероника Кудерметова (Россия, 32) – 6:1, 6:3

Ига Свёнтек (Польша, 15) – Фиона Ферро (Франция) – 6:4, 6:3



В Мельбурне (Австралия) на турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате Австралии у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Вторая ракетка мира, 29-летняя румынка(2) суверенно обыграла 23-летнюю россиянку, занимающую с рейтинге WTA 36-е место, со счетом 6:1, 6:3.За 1 час 18 минут, проведенные на корте, Халеп взяла шесть подач Кудерметовой и упустила две своих. Симона выполнила четыре эйса и допустила три двойные ошибки, а россиянка один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче.За выход в 1/4 финала Халеп поспорит с полькою(15), которая победила француженку- 6:4, 6:3.Симона Халеп (Румыния, 2) – Вероника Кудерметова (Россия, 32) – 6:1, 6:3Ига Свёнтек (Польша, 15) – Фиона Ферро (Франция) – 6:4, 6:3