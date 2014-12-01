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Дуэйн Уэйд считает Серену Уильямс более великой, чем Леброн Джеймс, Майкл Джордан и Том Брэди
Дуэйн Уэйд считает Серену Уильямс более великой, чем Леброн Джеймс, Майкл Джордан и Том БрэдиТрёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд заявил, что считает величайшим спортсменом в истории не квотербека «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди, форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса или легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. По его мнению, этот титул должен принадлежать теннисистке Серене Уильямс.

«Мы говорим о величии, верно. Так что нужно закрыть глаза и выбрать кого-то одного, — приводит слова Уэйда Essentially Sports. - Я назову Серену Уильямс. Во-первых, потому что она женщина. Во-вторых, давайте посмотрим на её достижения. 23 победы на мэйджорах и 33 выхода в финал. Она заканчивала год в ранге первой ракетки пять лет подряд. У неё 358 карьерных побед (матчи турниров «Большого шлема»), золотая олимпийская медаль, и ещё один важный факт… она выиграла Open, будучи беременной, ни один мужчина не может сказать, что он сделал подобное».
По материалам: Чемпионат
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