Патрик Муратоглу отреагировал на резкие слова Иона Цириака о Серене Уильямс

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, отреагировал на слова победителя Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде Иона Цириака о его подопечной.Цириак, владеющий лицензией на проведение турнира категории АТР 1000 в Мадриде (Испания), призвал 39-летнюю Уильямс завершить карьеру.«Год назад Серене покорилось новое достижение: в Окленде она выиграла свой первый титул после рождения ребёнка, — приводит слова Муратоглу Tennis Head. - Ей никому ничего не нужно было доказывать, но она всё равно доказала всему миру, что всё ещё остаётся сильной, несмотря на обстоятельства и вызовы. Пусть и 2021 год получится запоминающимся».В рейтинге WTA Серена располагается на 11-й позиции.