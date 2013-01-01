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Australian Open. Леся Цуренко вышла в финал квалификации
Australian Open. Леся Цуренко вышла в финал квалификацииВ Дубае (ОАЭ) в рамках первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open (Открытый чемпионат Австралии) проходит квалификация.

146-я ракетка мира, 31-летняя украинка Леся Цуренко, посеянная под 30-м номером, уверенно обыграла 29-летнюю представительницу Нидерландов Лесли Паттинаму Керхов, занимающую в рейтинге WTA 176-ю позицию, со счетом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 7 минут. Цуренко реализовала четыре брейк-пойнта из семи, соперница – один из четырех. Леся два раза подала навылет и допустила четыре двойные ошибки, а Лесли выполнила один эйс и шесть раз ошиблась при подаче.

За место в основной сетке Australian Open Цуренко сразится с 22-летней россиянкой Людмилой Самсоновой, занимающей в рейтинге WTA 127-е место.

Отметим, что во втором круге квалификации выбыли из борьбы украинки Катарина Завацкая (9) и Ангелина Калинина.

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Дубай (ОАЭ).
Квалификация. Второй круг.
Леся Цуренко (Украина, 30) - Лесли Паттинама Керхов (Нидерланды) - 6:3, 6:2
Людмила Самсонова (Россия, 15) – Робин Андерсон (США) – 6:0, 6:7(2), 6:3
Анкита Райна (Индия) – Катарина Завацкая (Украина, 9) – 6:2, 2:6, 6:3
Кайа Джуван (Словения, 1) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:2, 6:4
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