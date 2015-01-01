Australian Open. Стаховский вышел в финал квалификации

Теннис. Grand Slam. Australian Open Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд A$32,790,000

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open (Открытый чемпионат Австралии) проходит квалификация.35-летний украинец, занимающий в рейтинге ATP 201-ю позицию? вышел в финал квалификации после победы над обладателем wild card, 259-й ракеткой мира 27-летним австралийцем(WC) со счетом 7:6 (4), 6:4.Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут. За это время Стаховский сделал три брейка, восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку. На счету его соперника два брейка, один эйс и две двойные ошибки.В финальном раунде квалификации соперником Стаховского будет еще один австралиец – 19-летний(WC), занимающий в рейтинге ATP 794-ю строчку, который без борьбы прошел в третий круг квалификации, на отказе 114-й ракетки мира американцаСергей Стаховский (Украина) - Джейсон Кублер (Австралия, WC) 7:6(4), 6:4Дэйн Суини (Австралия, WC) – Денис Кудля (США, 4) - Rt