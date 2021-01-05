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Свитолина: Во время карантина в Австралии мы с Монфисом не сможем видеться
Свитолина: Во время карантина в Австралии мы с Монфисом не сможем видетьсяПервая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала об условиях карантина, который ждёт игроков в Австралии.

«Что касается карантина, то это будет достаточно специфический опыт. Нам разрешат покидать гостиничные номера не больше чем на пять часов: два часа — на теннис, два — на тренировки, час — на еду. На протяжении двух недель нам не позволят никуда отлучиться.

Мы с Гаэлем Монфисом получили письмо, в котором говорится, что, вероятно, нам не удастся увидеться в этот период. Это сделано, чтобы мы не увеличивали социальный круг. Это в рамках постановления австралийского правительства. Будет нелегко понимать, что мы где-то рядом друг с другом, но не имеем возможности подойти.

Иногда правила очень нечёткие, но нужно им следовать. Думаю, условия для тренировок и сам турнир в Австралии будут на топ-уровне», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины» в «Твиттере».

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