Диего Шварцман: Надеюсь, Федерер никогда не завершит карьеру

3-01-2021, 14:40 875 | Теннис

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о целях на 2021 год.



«Не могу мечтать о титулах на турнирах „Большого шлема“, но постараюсь выиграть на них как можно больше матчей, — приводит слова Шварцмана Tennis World USA. - На



В 2021 году также хотелось бы впервые обыграть

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о целях на 2021 год.«Не могу мечтать о титулах на турнирах „Большого шлема“, но постараюсь выиграть на них как можно больше матчей, — приводит слова Шварцмана Tennis World USA. - На Итоговом чемпионате ATP собираются лучшие игроки, но покрытие и условия мне не нравятся. В Лондоне я проиграл все три матча, несмотря на то, что фрагментами показывал отличный теннис. Мои цели на 2021 год — остаться в топ-10 и вновь пробиться на Итоговый чемпионат. Надеюсь, в Турине я сыграю лучше.В 2021 году также хотелось бы впервые обыграть Роджера Федерера . Надеюсь, он никогда не завершит карьеру, чтобы у меня был шанс победить его».

По материалам: Чемпионат