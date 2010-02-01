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Директор Australian Open отреагировал на решение Федерера сняться с турнира
Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили прокомментировал решение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера отказаться от участия в соревнованиях в Мельбурне в 2021 году.

«Роджеру не хватило времени, чтобы подготовиться к турниру „Большого шлема“. Он очень расстроен, что не прибудет в Мельбурн в 2021 году. Australian Open всегда занимал особое место в его сердце. Вспомните, именно Роджер первым назвал Australian Open счастливым турниром “Большого шлема». Мы желаем ему всего лучшего в процессе возвращения. Будем с нетерпением ждать его в Мельбурне в 2022-м», — приводит слова Тили пресс-служба Australian Open в «Твиттере».

В 2020 году Федерер перенёс две операции на колене и не успел набрать форму к первому мэйджору сезона-2021. Турнир начнётся 8 февраля.

Швейцарец впервые с 1999 года не сыграет в Мельбурне. За 21 год выступлений на Australian Open Роджер завоевал 6 титулов (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 годы).
По материалам: Чемпионат
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