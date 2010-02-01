Агент Федерера объяснил решение Роджера сняться с Australian Open

Вчера, 16:09 77 | Теннис





«Роджер принял решение не играть на Открытом чемпионате Австралии 2021 года. За последние пару месяцев состояние его колена и общая физическая форма заметно улучшились. Однако после консультации со своей командой он решил, что лучшее решение для него в долгосрочной перспективе — вернуться к соревнованиям после Australian Open.



На этой неделе я начну обсуждать его участие в турнирах, которые стартуют в конце февраля, а затем буду формировать расписание на оставшуюся часть года», — приводит слова Годсика AP News.



Старт Australian Open запланирован на 8 февраля 2021 года.

Тони Годсик, агент 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера , прокомментировал решение швейцарца пропустить Открытый чемпионат Австралии 2021 года.«Роджер принял решение не играть на Открытом чемпионате Австралии 2021 года. За последние пару месяцев состояние его колена и общая физическая форма заметно улучшились. Однако после консультации со своей командой он решил, что лучшее решение для него в долгосрочной перспективе — вернуться к соревнованиям после Australian Open.На этой неделе я начну обсуждать его участие в турнирах, которые стартуют в конце февраля, а затем буду формировать расписание на оставшуюся часть года», — приводит слова Годсика AP News.Старт Australian Open запланирован на 8 февраля 2021 года.

По материалам: Чемпионат