На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Руседски: У Федерера остался год, он сосредоточится только на Уимблдоне и Олимпиаде
Грег РуседскиБывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски выразил мнение, что Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на победу в котором может рассчитывать 39-летний Роджер Федерер.

«По моему мнению, у Федерера остался всего один год. Возможно, два, но вариант с одним сезоном звучит более реалистично, — цитирует Руседски Daily Express. - Думаю, он сосредоточит все силы на подготовке к двум турнирам — Уимблдону и Олимпийским играм.

Не думаю, что у Роджера есть шансы выиграть Открытый чемпионат Австралии и тем более „Ролан Гаррос“. Да, он зайдёт далеко, будет неплохо играть, но чемпионство — это слишком.

На Уимблдоне он побеждал восемь раз, а прошлый финал, когда он упустил двойной матчбол с Джоковичем, вероятно, стал самым обидным поражением в его карьере. Тем не менее, именно британский мэйджор является его главной целью на сегодня».

По материалам: Чемпионат
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Грег Руседски: Пауза в теннисе из-за коронавируса — хорошая новость для Маррея
Лэйвер: Федерер способен играть и после 40 лет
Куэртен: Федерер может победить тебя, даже не вспотев
Надаль рассказал, что ожидает от Федерера в 1/2 финала «Ролан Гаррос»
Федерер: Когда Надаль здоров, для него нет ничего невозможного
Герцогиня Кембриджская впервые в этом году появилась на Уимблдоне
Грег Руседски: «Федерер показал Надалю настоящий мастер-класс»
Грег Руседски: «Звезда Марии Шараповой светит ярче, чем большинство других, даже после годового перерыва»
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Наоми Осака – спортсменка года по версии Associated Press
Проснулась от сильной боли и не могла двигаться». Возняцки — о проблемах со здоровьем
Директор Australian Open отреагировал на решение Федерера сняться с турнира
Агент Федерера объяснил решение Роджера сняться с Australian Open
Руседски: У Федерера остался год, он сосредоточится только на Уимблдоне и Олимпиаде

Последние новости спорта

21:22

«Рождественская гонка». Россияне Павлова и Елисеев победили; Пидручный и Семеренко – девятые 118 | Биатлон

20:01

«Рождественская гонка». Россияне выиграли масс-старт; Пидручный и Семеренко - пятые 101 | Биатлон

17:34

Хирн: Если бокс не даст больших боев, поединки вроде Мейвезер – Пол станут нормой 111 | Бокс

17:28

Наоми Осака – спортсменка года по версии Associated Press 111 | Теннис

17:12

Лопес хочет получит еще одно звание «Боец года» 98 | Бокс

17:03

Хэмилтон и Ройселанн признаны лучшими спортсменами 2020 года по версии L’Equipe 99 | Биатлон / Новости спорта

16:51

Дарья Белодед признана лучшей дзюдоисткой мира-2019/2020 111 | Единоборства / Главные новости спорта

16:33

Элизабет Хёгберг назвала фаворитов «Рождественской гонки» 117 | Биатлон

16:24

Проснулась от сильной боли и не могла двигаться». Возняцки — о проблемах со здоровьем 137 | Теннис

16:14

Директор Australian Open отреагировал на решение Федерера сняться с турнира 113 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

НБА. Топ-10 моментов игрового дня 28 декабря (Видео)

Фридайвер из Дании установил мировой рекорд, проплыв под водой 202 метра (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня 27 декабря (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня 24 декабря (Видео)

Смит продемонстрировал травмированную в бою с Альваресом руку (Видео)

Биатлон. Кубок мира 2020/2021. Лучшие моменты женской гонки преследования (Видео)

Биатлон. Кубок мира 2020/2021. Лучшие моменты мужской гонки преследования (Видео)



Топ-новости недели

Дарья Белодед признана лучшей дзюдоисткой мира-2019/2020
Марина Бех-Романчук стала лучшей прыгуньей в длину в 2020 году
Украинки завоевали 6 медалей на женском Евро по спортивной гимнастике
Сауль Альварес деклассировал Каллума Смита
Украинцы завоевали 11 медалей на Индивидуальном Кубке мира по спортивной борьбе (+Видео)

7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2020 (548)
Ноябрь 2020 (612)
Октябрь 2020 (574)
Сентябрь 2020 (610)
Август 2020 (561)
Июль 2020 (418)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео видео лучших моментов видео-теннис Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Фигурное катание Формула 1 Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги