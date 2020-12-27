Руседски: У Федерера остался год, он сосредоточится только на Уимблдоне и Олимпиаде

27-12-2020, 15:09 277 | Теннис

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски выразил мнение, что Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на победу в котором может рассчитывать 39-летний



«По моему мнению, у Федерера остался всего один год. Возможно, два, но вариант с одним сезоном звучит более реалистично, — цитирует Руседски Daily Express. - Думаю, он сосредоточит все силы на подготовке к двум турнирам — Уимблдону и Олимпийским играм.



Не думаю, что у Роджера есть шансы выиграть Открытый чемпионат Австралии и тем более „Ролан Гаррос“. Да, он зайдёт далеко, будет неплохо играть, но чемпионство — это слишком.



На Уимблдоне он побеждал восемь раз, а прошлый финал, когда он упустил двойной матчбол с Джоковичем, вероятно, стал самым обидным поражением в его карьере. Тем не менее, именно британский мэйджор является его главной целью на сегодня».



Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски выразил мнение, что Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на победу в котором может рассчитывать 39-летний Роджер Федерер «По моему мнению, у Федерера остался всего один год. Возможно, два, но вариант с одним сезоном звучит более реалистично, — цитирует Руседски Daily Express. - Думаю, он сосредоточит все силы на подготовке к двум турнирам — Уимблдону и Олимпийским играм.Не думаю, что у Роджера есть шансы выиграть Открытый чемпионат Австралии и тем более „Ролан Гаррос“. Да, он зайдёт далеко, будет неплохо играть, но чемпионство — это слишком.На Уимблдоне он побеждал восемь раз, а прошлый финал, когда он упустил двойной матчбол с Джоковичем, вероятно, стал самым обидным поражением в его карьере. Тем не менее, именно британский мэйджор является его главной целью на сегодня».

По материалам: Чемпионат