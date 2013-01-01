Бельгийские теннисистки ван Эйтванк и Миннен сообщили о помолвке

Вчера, 17:17 323 | Теннис





«Помолвлены. С Рождеством», — написала ван Эйтванк на своей странице в

«Моё всё», — прокомментировала публикацию Миннен. Девушек поздравили пресс-служба WTA, Деми Схурс (Нидерланды), Тара Мур (Великобритания) и другие.



Об отношениях девушек стало известно весной 2018 года. Ван Эйтванк, занимающая 63-ю строчку в рейтинге WTA, является также тренером Миннен. Помимо этого, девушки вместе соревнуются в парном разряде. Бельгийские теннисистки Элисон ван Эйтванк и Гретье Миннен сообщили о помолвке.«Помолвлены. С Рождеством», — написала ван Эйтванк на своей странице в «Инстаграме» и опубликовала фотографию с возлюбленной.«Моё всё», — прокомментировала публикацию Миннен. Девушек поздравили пресс-служба WTA, Деми Схурс (Нидерланды), Тара Мур (Великобритания) и другие.Об отношениях девушек стало известно весной 2018 года. Ван Эйтванк, занимающая 63-ю строчку в рейтинге WTA, является также тренером Миннен. Помимо этого, девушки вместе соревнуются в парном разряде.

По материалам: Чемпионат