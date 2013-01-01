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Бельгийские теннисистки ван Эйтванк и Миннен сообщили о помолвке
Бельгийские теннисистки Элисон ван Эйтванк и Гретье Миннен сообщили о помолвке.

«Помолвлены. С Рождеством», — написала ван Эйтванк на своей странице в «Инстаграме» и опубликовала фотографию с возлюбленной.
Бельгийские теннисистки ван Эйтванк и Миннен сообщили о помолвке«Моё всё», — прокомментировала публикацию Миннен. Девушек поздравили пресс-служба WTA, Деми Схурс (Нидерланды), Тара Мур (Великобритания) и другие.

Об отношениях девушек стало известно весной 2018 года. Ван Эйтванк, занимающая 63-ю строчку в рейтинге WTA, является также тренером Миннен. Помимо этого, девушки вместе соревнуются в парном разряде.
По материалам: Чемпионат
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