Доминик Тим: Желание стать первой ракеткой мира меньше, чем желание выиграть «Шлем»

Австриец Доминик Тим рассказал о своих приоритетах в сезоне-2021.«Сейчас для меня в приоритете турниры «Большого шлема», - приводит слова Тима Der Standard. - Если в следующем году мне не удастся завоевать титул или дойти до финала, я сочту этот результат неудовлетворительным. Будет лучше, если я буду четвёртой ракеткой мира, но при этом выиграю «Шлем», даже если остаток сезона я проведу не слишком здорово.Сейчас я третий в мире, а значит, хочу быть первым. Но это желание меньше, чем была и остаётся победа на «мэйджоре». Хотя это было бы здорово. Однако сейчас не добиться этой цель не так обидно, как отсутствие побед на «Шлемах».Возможно, в следующем сезоне все титулы заберёт «Большая тройка», особенно Джокович и Надаль. Но велика вероятность, что чемпионов станет больше. В этом смысле, мой титул был бы важен, потому что он показал бы остальным, что это возможно».