Рафаэль Надаль: Без дяди Тони я, возможно, никогда не стал бы теннисистом

Испанец Рафаэль Надаль рассказал о важности его дяди и экс-наставника Тони в его карьере.«Не уверен, что его вклад можно оценить в процентном соотношении. Но без него я, возможно, никогда не стал бы теннисистом, а это уже очень существенный вклад.Этот человек был со мной с самого начала, тренировал меня и помог добиться профессионального успеха. Но не стоит умалять вклад моего отца, матери и всей семьи, которые поддерживали меня во все времена», - приводит слова Надаля Alvarez Cafe.