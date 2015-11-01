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Рафаэль Надаль: Без дяди Тони я, возможно, никогда не стал бы теннисистом
Рафаэль Надаль: Без дяди Тони я, возможно, никогда не стал бы теннисистомИспанец Рафаэль Надаль рассказал о важности его дяди и экс-наставника Тони в его карьере.

«Не уверен, что его вклад можно оценить в процентном соотношении. Но без него я, возможно, никогда не стал бы теннисистом, а это уже очень существенный вклад.

Этот человек был со мной с самого начала, тренировал меня и помог добиться профессионального успеха. Но не стоит умалять вклад моего отца, матери и всей семьи, которые поддерживали меня во все времена», - приводит слова Надаля Alvarez Cafe.
По материалам: GoTennis.ru
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